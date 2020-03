Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza cel de-al cincilea deces, din cauza coronavirusului. Este vorba despre un barbat de 71 de ani din Suceava, internat la Spitalul Judetean acum doua zile. Numarul deceselor urca astfel al 5. Primul deces a fost inregistrat duminica dimineața, și este vorba despe un barbat de 67 de…

- A fost inregistrat al cincilea caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba de un barbat, de 71 ani, din Suceava, confirmat pozitiv pe data de 23.03.2020, internat la...

- Primele doua decese din Romania din cauza coronavirusului Astazi au fost înregistrate primele doua decese pe teritoriul României ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul de 67 de ani, confirmat cu COVID-19, la data de 18 martie si internat…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.032 de morti in Italia, cu 627 de decese in plus fata de miercuri, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 47.021, au anuntat vineri seara autoritatile italiene.Citește și: Medicul Streinu - Cercel anunța ca in Romania incepe…

- Colegiul Imperial din Londra a elaborat un model al propagarii pandemiei de coronavirus care a avut un impact profund asupra politicilor publice . Potrivit simularilor, in cel mai grav scenariu, bilanțul pandemiei ar putea genera 2,2 milioane de decese in Statele Unite și peste 500.000 de decese in…

- Autoritațile spaniole din sanatate au confirmat moartea a inca doi pacienți infectați cu noul coronavirus, potrivit CNN. Astfel, bilanțul a ajuns acum la 10 decese. Este vorba despre doi barbați in varsta d...

- Epidemia impotriva careia poți lua masuri concrete de prevenție este ignorata din cauza coronavirusului, chiar daca exista 49 de decese. Doua noi decese provocate de gripa au fost confirmate, luni, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit specialistilor,…

- Gripa sezoniera mai face o victima in Romania, iar bilantul pana in acest moment numara 35 de decese.Un barbat in varsta de 62 de ani din Bistrita a murit, sambata dimineata, in spital, dupa ce a contractat virusul gripal de tip A, arata Spitalul Judetean de Urgenta, citat de Agerpres.Este cel de-al…