Încă 1.760 de laptopuri pentru elevi Continua dotarea elevilor din Gorj cu echipamente pentru invațamantul online. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Gorj, in județ vor ajunge la inceptul lunii viitoare 1.760 de laptopuri. Elevii le vor primi in perioada 1 – 4 februarie. Echipamentele vor fi achiziționate prin programul ROSE. Proiectul „ROSE“ implementat de Ministerul Educatiei Naționale si Cercetarii Stiintifice, propune acordarea de granturi pentru licee cu rezultate mai puțin performante din sistemul public de invațamant. Criteriile de selecție sunt o combinație a procentului de promovare a examenului de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

