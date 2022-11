Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va lua in discuție, marți, incepand cu ora 10.00, cererile de pensionare a 17 procurori. Printre aceștia, fostul procuror DNA Doru Țuluș, in prezent procuror al Parchetului Inaltei Curți de Casație și Justiție (PICCJ), și alți patru colegi ai sai de la PICCJ. Iata lista procurorilor […] The post Inca 17 procurori cer pensionarea. Printre ei Doru Țuluș și alți 4 procurori de la Parchetul General appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .