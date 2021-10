Încă 168 de paturi ATI suplimentare, operaţionalizate la nivel naţional Inca 168 de paturi ATI suplimentare operationalizate la nivel national 168 de paturi ATI suplimentare au mai fost operationalizate la nivel national, dar în prezent nu exista niciun loc liber pentru cazurile grave de COVID-19, altele decât cele rezervate pentru pacienti cu situatii medicale speciale. Numarul celor care au nevoie de Terapie Intensiva este mult mai mare decât cei aproape 1.740 de pacienti la ATI anuntati la prânz. Astazi au fost organizate noi transferuri în strainatate. Trei pacienti în stare grava au fost transportati cu un… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

