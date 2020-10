Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Național de Arta „Octav Bancila”din Iași va suspenda cursurile școlare in modalitatea „fata in fata” pentru unsprezece clase și se va trece la activitațile online. Inspectoratul Școlar Județean Iași a anunțat suspendarea cursurilor școlare in modalitatea „fata in fata” și pentru o clasa de…

- Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vaslui au decis, luni, suspendarea cursurilor fata in fata si in sistem hibrid pentru un numar de 60 de clase din 18 unitati de invatamant in urma unor cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul elevilor si al cadrelor didactice,…

- In ceea ce priveste unitatile de invatamant care au solicitat trecerea la invatarea exclusiv online, Scoala Gimnaziala Letcani a cerut ca zece clase sa invete de acasa pentru urmatoarele 14 zile, dupa ce un cadru didactic a fost diagnosticat pozitiv. Trecerea pentru un numar mare de clase la invatarea…

- Totodata, alte doua unitati scolare din municipiul Iasi, Colegiul „Negruzzi" si Colegiul „Racovita", vor intrerupe activitatea „fata in fata" si vor trece la invatarea online la nivelul mai multor clase, dupa ce trei elevi au fost diagnosticati pozitiv. Astfel, la „Negruzzi" au fost diagnosticati pozitiv…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vaslui a decis, vineri, in cadrul unei sedinte extraordinare, suspendarea cursurilor fata in fata, pentru o perioada de 14 zile, in 53 de clase din 13 unitati scolare din judet in urma unor cazuri de infectare in randul elevilor sau al cadrelor…

- Astfel, Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Vasile cel Mare" din Iasi a solicitat trecerea la invatarea exclusiv in mediul online la grupa I de la clasa a X-a C, un elev fiind diagnosticat pozitiv. Totodata, un elev de la Colegiul „Garabet Ibraileanu" a fost diagnosticat pozitiv, conducerea institutiei…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Iasi a anuntat, marti, ca, in cinci unitati de invatamant din judet, elevii invata online, iar in alte 271 este aplicat scenariul mixt. Purtatorul de cuvant al ISJ Iasi, Antonina Bliort, a declarat, marti, ca in prezent in majoritatea unitatilor scolare din judet…

- O singura localitate din judetul Iasi, comuna Bivolari, se afla in scenariul rosu, iar scolile vor incepe in sistem exclusiv online, in timp ce in alte 13 localitati, intre care si municipiul Iasi, elevii vor invata dupa scenariul hibrid, adica acasa, online, dar si in banci. Prezenta luni la Iasi,…