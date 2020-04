Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 8 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.761 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 528 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 209 persoane…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca au fost inregistrate șase noi decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Numarul total a ajuns la 146 de decese in Romania. Iata cea mai recenta lista transmisa de autoritați: Deces 141 – Barbat, 51 ani din jud.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca șapte decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, inregistrate in Ialomița și Suceava. Bilanțul morților a ajuns la 133, potrivit GCS. Iata cele mai recente decese atribuite epidemie de coronavirus, așa cum au…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca trei decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul național a ajuns la 85 de morți. Una dintre victimele anunțate in aceasta dimineața este un barbat din Timiș, in varsta de 85 de ani, care suferea de numeroase…

- Ziarul Unirea Alte DOUA DECESE provocate de coronavirus in Romania: Bilanțul național a ajuns la 40 de morți. O tanara de doar 27 de ani printre cazuri Grupul de Comunicare Strategica a confirmat duminica dupa masa inca doua decese provocate de noul coronavirus in Romania. Deces 39 Barbat, 71 ani, județul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca trei persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au murit. Toate cele trei victime anunțate azi sunt femei in varsta care sufereau și de alte afecțiuni cronice. Una dintre victime este o femeie 71 ani din Arad cunoscuta cu…

- Pana marți seara, la ora 18:00, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 222 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), conform cifrelor oficiale de la Grupul de Comunicare Strategica.La raportarea de dimineața, de la ora 10:00, la nivel național erau…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romana. Este vorba despre o persoana in varsta de 71 de ani din Suceava, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Tot astazi a fost diagnosticat și un tanar care a intrat in contact cu barbatul de 47 de ani din Timișoara.