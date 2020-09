Inaugurare cu fast și tăiere de panglică la Grand View Hotel Grand View Hotel și-a deschis porțile pentru oaspeții sai printr-un eveniment cu totul aparte. Situat in una dintre cele mai frumoase coline ale Iașului, in Copou, Grand View Hotel este singurul care vine cu un concept nou in industria hoteliera: prin eleganța și rafinament chiar in mijlocul naturii. Structura sa a fost gandita pentru a oferi oaspeților sai un grad ridicat de confort motiv pentru care arhitectul a gandit ca hotelul sa aiba in proporție de 90% apartamente. Grand View Hotel Pornim cu ganduri foarte curajoase, optimiste și dornice de a ieși din anormalul care ne urmarește de ceva… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

