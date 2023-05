Stiri pe aceeasi tema

- Un accident moto a avut loc in cursul zilei se sambata, 20 Mai 2023, ora 17:56, pe DN76, in zona localitatii Saucani din judetul Bihor.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Bihor, comisar sef Alina Farcuta, politistii au fost sesizati prin SNUAU 112 ca, pe DN76, intre localitatile bihorene Saucani…

- Politistii de frontiera de la Nadlac au depistat 35 de migranți din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in... The post 35 de migranți ascunși in trei mijloace de transport, prinși la frontiera Nadlac appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un șofer, de 29 de ani, a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor din Galați. Agenții au plecat in urmarirea lui și au folosit focuri de arma pentru a-l bloca. Tanarul nu avea permis, era baut și drogat.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II și din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Diosig au depistat 9 cetateni din... The post Au „forțat frontiera” cu Ungaria. Unde s-au ascuns migranții, depistați de Poliția de Frontiera appeared first on Special Arad ·…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat 18 cetateni din Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh și Afganistan, care au incercat sa... The post Au vrut sa treaca granița in Ungaria pe jos, peste camp la Nadlac appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la ieșirea din țara un barbat domiciliat in Ungaria, condamnat la inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. In cursul nopții trecute, in jurul orei 01.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de ieșire din Romania,…

- Joi, 13 aprilie, in urma administrarii probatoriului, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au dispus reținerea, pentru 24 de ore, in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor fața de un barbat de 77 de ani, din localitatea Holod, județul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat un barbat din Somalia care a incercat sa treaca ilegal frontiera... The post Barbat din Somalia, depistat la Nadlac II cu documentul de identitate finlandez al altei persoane appeared first on Special Arad · ultimele…