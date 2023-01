Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, atrage atentia ca tarile europene trebuie sa se pregateasca pentru un posibil nou val de ucraineni care fug de razboi, in contextul presiunii fortelor ruse in estul Ucrainei. „Orice exacerbare a razboiului risca sa provoace noi stramutari, intr-un…

- Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, a declarat, sambata seara, in tradiționalul sau discurs adresat compatrioților sai, ca atacurile rusești asupra țintelor civile ar putea fi oprite doar daca partenerii occidentali ai Ucrainei ar furniza armele necesare. „De ce este nevoie pentru asta? Acele…

- Organizația Națiunilor Unite și Angelina Jolie au anunțat intr-o declarație comuna, vineri dimineața, ca actrița iși va incheia rolul de trimis special al agenției ONU pentru refugiați (UNHCR), dupa 21 de ani de activitate umanitara in care a fost una dintre cele mai cunoscute fețe publice care reprezinta…

- Convocarea civililor activata in luna septembrie de catre dictatorul rus Vladimir Putin se remarca și in Spania. In doar noua luni, de la inceputul razboiului Rusiei in Ucraina, toate cererile de azil de la cetațenii ruși primite in 2020, ultimul an pentru care exista inregistrari, au fost deja depașite,…

- Invazia Rusiei in Ucraina a cauzat ”cea mai rapida si cea mai ampla stramutare de persoane din ultimele decenii”. Aproximativ 14 milioane de oameni au fost fortati sa isi paraseasca locuintele de la inceputul razboiului, a declarat miercuri Filippo Grandi, Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru…