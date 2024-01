Marți, 23 ianuarie 2024, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Manastirea „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” de la Țeț, protopopiatul Sebeș. IPS Irineu a prezidat Sinaxa monahala a viețuitoarelor acestui așezamant calugaresc aflat sub obladuirea maicii starețe Stavrofora Rafaela Purda. In cadrul acestei intruniri, acesta le-a adresat monahiilor cuvinte de folos […] The post Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, prezent la Manastirea „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din Țeț - protopopiatul Sebeș first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes .