- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a dat un raspuns interesant la intrebarea ” Moș Craciun este o minciuna?”, adresata de un enoriaș. ”Nașterea Domnului, numita de poporul roman Craciunul, este un eveniment care a marcat crucial istoria omenirii. Moș Craciun nu este un personaj de mit…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, susține ca aplauzele in biserica nu sunt potrivite dar daca totuși lumea aplauda preotul la finalul slujbei ”nu curge sange”. ”Aplauzele in biserica nu sunt potrivite, deși, in unele parohii, preoții sunt aplaudați la sfarșitul predicii in semn de apreciere…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților IPS Calinic a prezentat, astazi, „Decalogul pictorului bisericesc” alcatuit in contextul pomenirii Sfantului Cuvios Ioan Damaschin, „teologul icoanelor”: Adu talantul tau drept jertfa pe altarul artei sacre și deschide prin asceza calea revarsarii harului dumnezeiesc…

- Sambata, 25 noiembrie 2023, la pomenirea Sfintei Marii Mucenițe Ecaterina, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, s‑a savarșit slujba de punere a pietrei de temelie pentru viitoarea Biserica aparținand Colegiului Militar Național „Ștefan cel Mare”…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a hirotesit la intru iconom stavrofor 11 slujitori cu o bogata activitate liturgica desfașurata in ultimii ani, iar episcopul-vicar a savarșit o hirotesie intru arhidiacon. Momentul a avut loc la biserica Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din Campulung…

- Inspectoratul Școlar Județean Suceava, in parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, prin sectoarele Educațional-Teologic (Invațamant), Media și Comunicare și Cultural, și Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic,…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a prezentat astazi, de Ziua Armatei Romane, „Decalogul Militarului”: Mulțumește lui Dumnezeu pentru ca te-a inzestrat cu aceasta vocație de a sluji țara și neamul intru apararea patrimoniului national si spiritual. Fii gata oricand, potrivit juramantului…

- Cu binecuvantarea și povațuirea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, sambata 21 octombrie a fost oficiata o slujba de pomenire pentru stavrofora Meletina Buganu, stareța a Manastirii Dragomirna in perioada 1992 – 2002. Decretul 410 din anul 1959 a pus sub semnul…