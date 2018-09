Marea sarbatoare și praznicul Inalțarii Sfintei Cruci, a fost sarbatorita si la Seini. Cu aceasta ocazie a fost adus un omagiu angajaților carierei din Seini, care acum 20 de ani, prin efortul și daruirea lor, uniți in credința, au inalțat frumoasa Cruce de pe Dealul Soarelui, de 20 de m. Este „Golgota a Seiniului”, care […] The post Inaltarea Sfintei Cruci. Drapel inaltat pe crucea pe de Dealul Soarelui din Seini appeared first on eMaramures .