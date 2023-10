Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul armat dintre Israel și Hamas, izbucnit sambata dimineața, odata cu atacul militanților palestinieni, a pus intr-o lumina proasta X, platforma de socializare cunoscuta anterior ca Twitter. Mai multe studii realizate de cercetatorii care au analizat conținutul de pe rețeaua de socializare arata…

- Pana și Hamas a fost șocat de amploarea operațiunii "Furtuna Al-Aqsa”, pentru ca se aștepta ca Israelul sa previna sau sa limiteze atacul, a afirmat Ali Barakeh, un inalt oficial Hamas, aflat in exil la Beirut, intr-un interviu acordat Associated Press.

- Un inalt oficial Hamas, Ali Barakeh, a declarat ca mișcarea palestiniana se aștepta la o mai mare rezistența din partea Israelului, in timpul atacului din 7 octombrie. El a dat detalii despre felul in care a fost pregatita și cați oameni au luat parte la acțiunea care a luat prin surprindere Israelul,…

- Uniunea Europeana a suspendat toate platile ajutorului sau pentru dezvoltare catre palestinieni, in valoare de aproape 700 de milioane de euro, si a decis sa isi reevalueze toate programele in derulare, a anuntat luni comisarul european Oliver Varhelyi, informeaza Agerpres, care preia AFP."Toate platile…

- Bulversat de cel mai sangeros atac de pe teritoriul sau de la crearea sa, Israelul a declarat oficial razboi Hamas duminica, dupa ofensiva fara precedent lansata cu o zi in urma de miscarea islamista palestiniana din Gaza, confruntarile facand peste o mie de morti in total.

- Urmeaza un val de migranți in Europa dupa razboiul din Israel? Polonia: E in benficiul RusieiActuala violenta dintre Hamas si Israel "lucreaza" in favoarea Rusiei, in timp ce distrage atentia internationala de la agresiunea Moscovei in Ucraina si poate duce la noi presiuni migratorii asupra Europei,…

- Oficial, in Israel – țara, care a introdus alerta de razboi și stare de urgența pe intreg teritoriu, dupa ce a fost atacata simbata-dimineața de luptatorii Hamas – se afla aproximativ 20 de mii de cetațeni ai Republicii Moldova. Informația a fost confirmata de purtatorul de cuvint al diplomației de…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la situatia din Orientul Mijlociu si problema palestiniana va avea loc duminica, in urma violentelor dintre Israel si Hamas.