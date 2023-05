Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de Externe afirma ca aliații europeni ai țarii raman alaturi de Kiev in ceea ce privește razboiul, in contextul in care, potrivit unor relatari, emisarul chinez Li Hui, care a efectuat un turneu in capitalele europene, a indeamnat la acceptarea caștigurilor teritoriale ale Rusiei…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acuzat vineri, 12 mai, Curtea Penala Internationala (CPI) ca ar fi "un instrument obedient" in mainile tarilor anglo-saxone si ca nu ar fi contribuit niciodata la solutionarea conflictelor, ci doar la agravarea lor, scrie Agerpres preluand agenția spaniola de…

- Japonia este in discutii pentru a deschide un birou de legatura cu NATO, primul de acest fel din Asia, a declarat miercuri ministrul de externe al tarii intr-un interviu pentru CNN, afirmand ca invazia Rusiei in Ucraina a facut lumea mai putin stabila, scrie News.ro."Suntem deja in discutii, dar…

- Noi declarații controversate au fost facute de voci importante din țara vecina. Ministrul de Externe al Ungariei a ținut un discurs in care a vorbit despre pace, in fața unei harți a Ungariei care avea bucați din Romania, dar și din Ucraina. Dupa ce, in urma cu doar cateva zile, Viktor Orban afirma…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, si delegatia acestuia nu au primit inca viza de Statele Unite pentru a participa la reuniunile Consiliului de Securitate al ONU care vor avea loc la finalul acestei luni, in cadrul presedintiei rotative ruse pe care Rusia o deține in aprilie, a reclamat miercuri,…

- Estonia a cerut abolirea Actului fondator NATO-Rusia. 'Este momentul potrivit pentru a anula Actul fondator dintre NATO și Rusia', a declarat vineri ministrul de externe al Estoniei, Urmas Reinsalu, in cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe din Europa Centrala și de Est (B9) de la Lodz, Polonia.Urmas…

- Ministerul britanic al Apararii (MoD) a publicat cel mai recent raport de informații privind criza din Ucraina. El afirma ca Rusia a desfașurat probabil „cel puțin 1.000 de soldați” care se antrenau in sud-vestul Belarusului in Ucraina incepand cu jumatatea lunii martie, relateaza Sky News. Deși nu…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni, la Bruxelles, inaintea participarii la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, ca Romania si Ucraina vor organiza, in comun, in aprilie, prima Conferinta la nivel inalt privind securitatea la Marea Neagra in cadrul Platformei…