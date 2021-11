Potrivit credintei populare, in noaptea inainte de marea sarbatoare a Sfantului Andrei (30 noiembrie) ies strigoii. Astfel, pentru a se proteja gospodariiil de lupi si strigoi, in anumite zone ale tarii se ung cu usturoi tarusii de la porti, ferestrele, pragul usilor, chiar si fantanile. Poate tocmai de aceea in ultimii ani, ca un fel de „modernizare” a tradițiilor și superstițiilor, sarbatoarea Sfantului Andrei a inceput sa fie numita de mass-media „un fel de Halloween romanesc”. Sa revenim insa „la baza”, povestind un pic despre unele dintre ritualurile sarbatorii, acolo unde s-au mai pastrat.…