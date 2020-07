Inainte de Peugeot e-208 au existat 205 Electric si 106 Electric/Citroen Saxo Electrique

Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon susține ca cel mai mare regret in cei trei ani și jumatate de mandat in calitate de președinte al țarii este ca, in primii doi ani și jumatate, au existat lupte dure intre instituțiile statului subordonate oligarhului Vladimir Plahotniuc și Președinție. Șeful statului a declarat, la emisiunea…

- Pe 5 septembrie 2009, calificarea la Mondialul sud-african era compromisa, dar cu un selecționer nou pe banca, Razvan Lucescu, Romania a scos un 1-1 prețios la Paris, pe Stade de France, in fața vicecampioanei mondiale de la acel moment. Surdu a ratat atunci șansa carierei sale.

- In urma cu cateva zile, Peugeot a prezentat versiunea electrica a utilitarei de persoane Traveller. Acum a venit randul colegilor de Alianța de la Citroen sa aduca sub lumina reflectoarelor noul e-SpaceTourer. Versiunea electrica a utilitarei de persoane va fi disponibila in versiuni cu pana la noua…

- Specialisti din intreaga lume, precum si autoritatile din domeniul sanatatii au demontat miturile legate de ibuprofen si alte antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), care au aparut odata cu izbucnirea pandemiei de COVID-19. Potrivit expertilor, nu exista dovezi stiintifice despre legaturi intre administrarea…

- O gradina zoologica din Canada trimite doi panda inapoi in China dupa ce pandemia provocata de noul coronavirus a ingreunat aprovizionarea cu cantitatea de bambus necesara pentru hranirea uriaselor animale, informeaza miercuri France 24, citata de Agerpres.

- Acesta din urma este vedeta piețelor vestice din ultimul an, iar o noua generație, transformata și mai mult intr-un SUV veritabil, similar cu Renault Captur sau Peugeot 2008, o va face și mai atractiva pentru clienți, la un preț accesibil, așa cum ne-a obișnuit Dacia. Inainte de lansarea oficiala,…

- Transmiterea comunitara a noului coronavirus in Spania a inceput la jumatatea lunii februarie, conform rezultatelor preliminare ale unei cercetari efectuate de Centrul National de Microbiologie al Institutului de Sanatate Carlos III (ISCIII), contrazicand astfel versiunea anterioara a

- Orașul olandez Rotterdam transforma sala de concert pregatita pentru concursul Eurovision in centru pentru pacientii de COVID-19. Ahoy Arena au fost montatne 88 de paturi de spital, o capacitate care ar putea fi extinsa daca va fi necesar, potrivit France 24 . Olanda, una dintre putinele tari care nu…