Potrivit unui analist politic american, Bill Burns, șeful CIA, s-a deplasat in Ucraina inainte de invazia rusa de la sfarșitul lunii februarie anul trecut, pentru a-l avertiza pe Zelenski asupra riscurilor de asasinat care planau asupra lui, transmite BFMTV. In ianuarie 2022, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a primit pe Bill Burns, șeful CIA, pentru a-l informa asupra riscurilor invaziei ruse și proiectele de asasinat contra șefului statului, a transmis, marți, The Independent, citand dintr-o viitoare carte a lui Chris Whipple. Autorul american, specialist și apropiat al Casei Albe,…