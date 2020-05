Stiri pe aceeasi tema

- În România, restricțiile legate de circulația persoanelor pe timpul starii de urgența cauzata de pandemia COVID-19 au avut un impact pozitiv asupra comerțului online de produse digitale, conform celui mai recent raport realizat de un furnizor de soluții de monetizare pentru firme.Citeste…

- Companiile active in retail, care inchiriaza sau dețin spații industriale, mizeaza pe dezvoltarea comerțului online pentru a recupera pierderile generate de efectele epidemiei de Covid-19, arata un studiu Colliers. Vanzarile online au crescut pentru 75% dintre companii in aceasta perioada.Deși…

- Romanii pot amana plata ratelor bancare cu 9 luni daca activitatea lor a fost afectata de criza provocata de raspandirea Covid 19. De aceste facilitați vor beneficia atat persoanele fizice, cat și cele juridice. La cererea debitorului, aceste credite se pot suspenda pentru o perioda maxima de 9 luni,…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a cerut sambata concetatenilor sai sa manifeste rabdare fata de masurile restrictive impuse pentru a opri raspandirea coronavirusului, ea afirmand ca obiectivul actual este dublarea numarului cazurilor de infectare la un interval de zece zile. In prezent, dublarea…

- Adrian Vasilescu, actualmente consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei, a acordat un interviu pentru Libertatea in care a explicat cum trebuie sa priveasca romanii criza cauzata de efectele coronavirusului, chiar in ziua in care a implinit 84 de ani."Cred ca trebuie sa privim mai departe.…

- Criza coronavirusului si teama ca se poate extinde in perioada urmatoare i-a facut pe multi romani sa ia cu asalt magazinele pentru a-si face provizii de alimente. Au fost golite rafturile cu produse cu termen mare de valabilitate, cum ar fi faina, malai, ulei, zahar, conserve. In…

- Hotelurile, agențiile de turism și companiile aviatice inregistreaza deja pierderi majore din cauza epidemiei de coronavirus, industria modei a fost și ea lovita, bursa fluctueaza, iar experți financiari anunța o viitoare criza financiara. Exista insa și afaceri care infloresc in plina epidemie de Covid-19,…

- Si industria auto chineza are de suferit in prezent din cauza coronavirusului Covid-19. Pentru ca vanzarile de masini sa fie tinute cat de cat la suprafata si sa nu se prabuseasca complet, brandul Geely, de exemplu, a decis sa lanseze un serviciu online de comercializare a acestora.