- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) i-a cerut luni, 30 noiembrie, Braziliei sa ia „foarte in serios“ cresterea numarului de infectii cu noul coronavirus, un trend pe care directorul general al OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus il descrie ca fiind „foarte, foarte ingrijorator“.

- Vaccinurile nu vor sosi la timp pentru a lupta impotriva celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, pe care multe tari „vor continua sa-l infrunte fara vaccinuri”, a avertizat responsabilul pentru situatii de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Mike

- Formele ușoare și medii de Covid-19 ar trebuie sa fie supravegheate de medicii de familie pentru a nu supraaglomera spitalele, este de parere conf. dr. Voichita Lazureanu, coordonator Compartiment Terapie Intensiva Boli Infectioase la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes”…

- Nou record de cazuri zilnice de coronavirus la nivel global: in ultimele 24 de ore au fost raportate cel puțin 338.779 de infecții in lume, cel mai inalt nivel inregistrat vreodata de la inceputul pandemiei, anunta Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) pe site-ul sau, scrie ilmessaggero . Inregistrarea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) din Europa a facut apel marti la guverne sa combata „oboseala” tot mai mare a populatiei in fata pandemiei de coronavirus si a restrictiilor introduse, relateaza AFP. „Pe baza unor date obtinute prin sondaje realizate in tari din regiune, putem constata, fara surpriza,…

- Ieri, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) din Europa a facut apel la guverne sa combata „oboseala” tot mai mare a populatiei in fata pandemiei de coronavirus si a restrictiilor introduse, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Pe baza unor date obtinute prin sondaje realizate in tari din regiune, putem…

- Ziarul Unirea Rafila: Romania se afla in valul doi al pandemiei de coronavirus. Avem ocupat cam 55% din capacitatea paturilor de la ATI pentru pacienții COVID Profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații, crede ca Romania se afla in valul doi al pandemiei…

- Reprezentantul Romaniei in Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, face un anunț crucial despre evoluția pandemiei de coronavirus in țara noastra. In opinia profesorului Alexandru Rafila, Romania a intrat in valul doi al pandemiei de coronavirus. „Toate țarile din UE se afla pe un trend…