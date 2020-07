Stiri pe aceeasi tema

- S-a cutremurat pamantul, in urma cu doar cateva minute. Seismul s-a produs in Banat – județul Mehedinți. Din cate au anunțat specialiștii de la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, mișcarea telurica a avut 3, 4 grade pe Richter și a fost inregistrata la ora 17 și 20…

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca un cutremur a avut loc in Romania, duminica dimineata, in zona seismica Vrancea. In ziua de 21 Iunie 2020, la ora 06:47:26 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab…

- Are gustul si propetimea salatei clasice, dar aroma e de hrean iar usturimea, asemanatoare ardeiului nemtesc. Asa poate fi descrisa pe scurt noua specie de salata, Brassica juncea, aclimatizata in serele Statiunii de Cercetare si Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau.

- bull; Seismul s a produs la adancimea de 112 kilometri Institutul National de Cercetare ndash; Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca, astazi, la ora 08:52:22 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 112 km.Cutremurul…

- Romania trebuie sa iși identifice, intr-o analiza sectoriala, domeniile cu avantaj competitiv și sa fie susținute intr-un mod echitabil, iar planul de relansare economica trebuie structurat in mai multe etape, pentru ca vom avea consecințe și intervenții in economie, in funcție de dinamica evoluțiilor…

- Romanii sunt buni la productie, cercetare-dezvoltare si design, dar nu stiu sa-si vanda marfa profitabil. Criza ne ofera aceasta posibilitate, spune directorul de marketing al BCR, potrivit Mediafax.Romania are randament bun pe partea de productie și totusi, romanii, nu stiu sa isi vanda marfa…

- „Traind aceasta situatie exceptionala si confruntandu-ne cu disruptivul la nivel global din ultimele luni, decidentii nostri au ocazia si oportunitatea de a opta ACUM pentru ceva ce, poate fara a fi exclus, s-ar fi putut face mult mai greu in vremuri obisnuite. Optiune si actiune disruptive: investim…

- Incubatorul de Afaceri ICPE-CA de la Sf. Gheorghe din cadrul Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA ofera prin reteaua de afaceri si inovare BISNet Transylvania, alaturi de alti 6 parteneri, sprijin gratuit pentru companiile din Transilvania. Consortiul BISNet,…