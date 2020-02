INACO a lansat Ghidul surselor de finanţare active la începutul anului 2020 Organizatia neguvernamentala dedicata competitivitatii - INACO a lansat a opta editie a Ghidului surselor de finantare active la inceputul anului 2020, cu 35 de oportunitati pentru intreprinderi mici, mijlocii si mari, cercetare-dezvoltare-inovare, energie, infrastructura mare, media, ONG-uri, cultura sau tineret. "Bani exista! Potentialii beneficiari au nevoie constanta de informare succinta, bine structurata, prietenoasa, pe care echipa de profesionisti voluntari ai INACO s-a mobilizat sa o ofere de 3 ani de zile. (...) A 8-a editie a Ghidului contine 35 de apeluri de finantare descrise sintetic… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

