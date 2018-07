Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Gratiela Gavrilescu, presedintele ALDE Prahova si ministru al Mediului, il acuza pe primarul municipiului Ploiesti, Adrian Dobre, ca blocheaza in mod neintemeiat punerea in aplicare a unei hotarari a Consiliului Local care vizeaza majorarea de capital de la SC Hale si Piete. Gavrilescu…

- Din peste 1.500 de localitati din tara, E.ON Energie a ales comuna aradeana Frumuseni pentru a implementa un program care dezvolta conceptul smart village – sate inteligente, in localitatile rurale din Romania. Practic, e vorba de eficientizarea sistemelor de iluminat interior din imobilele care apartin…

- Alerta vineri seara in cazul unui barbat strivit un mal de pamant in zona șoselei de centura din Alba Iulia. Pompierii acționeaza la fața locului și, din primele informații, barbatul este in stare grava. Incidentul s-a produs vineri, in jurul orei 17.45, in apropierea șoselei centura a municipiului…

- Romania a inregistrat un salt de 7,8% in ceea ce priveste puterea de cumparare, in 2017, cea mai mare crestere din Europa, reiese dintr-un studiu realizat de GfK, dat joi publicitatii. La nivel european, cercetarea de specialitate arată că, anul trecut, fiecare cetăţean din ţările…

- Meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizari nowcasting de vant puternic, valabile pentru 11 judete, si care vizeaza mai mult zonele de munte unde rafalele de vanbt vor depasi 110 kilomatri la ora. In zonele joase, vantul va sufla cu 60 – 70 de kilometri la ora, anunța News.ro. Potrivit…

- Rasul Lynx lynx este cea mai mare felina din Europa, atingand greutatea de pana la 40 de kilograme și o lungime de peste un metru. Este un carnivor extrem de discret, rar putand fi vazut de oameni in libertate. Populația de ras din Romania a crescut puternic in ultimul secol. Romania…

- Un șofer din Prahova atrage atenția asupra unei escrocherii incercate pe drumurile din preajma Ploieștiului. Acesta a fost la un pas de a cadea victima țeparilor, dar a intuit povestea lor e cusuta cu ața alba și chiar a reușit sa filmeze o parte din scena traita. Scenele s-au petrecut pe…

