- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a lovit estul Turciei marți, 7 februarie, a anunțat Centrul Seismologic Mediteranean European (EMSC). Seismul a avut loc la o adancime de 46 km (28,58 mile). Seismologii se așteapta sa fie o serie de replici dupa cele doua cutremure majore de ieri. Deși mai puțin puternice…

- Cu o magnitudine de 7,8, primul cutremur care a lovit sud-estul Turciei a fost unul dintre cele mai puternice pe care le-a inregistrat vreodata aceasta țara. In fiecare an, exista mai puțin de 20 de cutremure mai mari de magnitudinea 7 oriunde pe planeta. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Seismul violent care a lovit luni sudul Turciei si Siria vecina a fost unul devastator din cauza mai multor factori: momentul producerii, locatia sa, o falie relativ calma timp de doua secole si cladiri prost construite

- Doua cutremure devastatoare au zguduit Turcia și Siria, lasand mii de morți, fiind considerate cel mai mari cutremure din ultimii 80 de ani. Au avut loc și o serie de replici care au provocat distrugeri uriașe in cele doua țari. Bilanțul la aceasta ora este de cateva mii de morți, iar al doilea seism…

- Continua sa creasca numarul morților in urma celor doua cutremure mari care au lovit Turcia și Siria luni, ajungand la circa 1.400 de persoane, dintre care cel putin 912 in Turcia si 473 in Siria. Numarul ranitilor este de aproximativ 5.300 in Turcia si 1.382 in Siria.

- Pana in prezent, autoritațile turce nu au transmis informații privind romani care sa se numere printre victimele cutremurului de 7,8 grade care a lovit Turcia luni dimineața, transmite Ministerul de Externe intr-un comunicat de presa. In schimb, 10 cetațeni au solicitat asistența consulara pentru repatriere.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 s-a produs, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria. Peste 100 de cladiri s-au prabusit. Potrivit bilanțului anunțat de autoritați, sunt 38 de morti si 450 de raniti. Seismul a fost urmat de numeroase replici, unele dintre…

- Cel puțin 76 de persoane au fost ucise in Turcia, dupa ce unul dintre cele mai puternice cutremure care au lovit țara in peste 100 de ani, cu magnitudine de 7,8 grade pe scara Richter, a provocat mai multe cutremure mai mici in intreaga regiune, potrivit oficialilor turci, citați de CNN. Cutremurul…