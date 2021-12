Asociația Running&Cycling Club Blaj pastreaza și in acest an tradiția campaniei umanitare, de Craciun, „Daruiește speranța” și organizeaza o colecta de alimente, care vor fi distribuite persoanelor izolate, majoritatea in varsta, din Munții Trascau. Cei care doresc sa doneze alimente pentru familiile izolate din catunele comunei Rameț sunt invitați in zilele de marți și miercuri (14-15 decembrie 2021), intre orele 17:00-19:00, sa aduca pachetele la spațiul de depozitare. Acesta se afla in strada Eroilor, la parterul blocului 23 (La Balcon). Un reprezentant al Asociației Club Sportiv Running&Cycling…