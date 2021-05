În weekend, vaccinare drive-thru, la Mall! Autoritațile județene au anunțat ca in weekend va fi posibila vaccinarea drive-thru. In parcarea B1 Retail Park vor exista TREI fluxuri. CE ser se va folosi: S-a promis și devine realitate! In acest weekend, bistrițeni și cei ce tranziteaza orașul nostru se pot vaccina DIN MAȘINA. In parcarea B1 Retail Park va fi amenajat primul centru de vaccinare drive-thru. Acesta va avea TREI fluxuri și se va administra serul PFIZER. Cei interesați NU trebuie sa se programeze, ci doar sa aiba asupra lor actul de identitate și un formular completat. ”Campanie de vaccinare drive-through in Bistrița in perioada… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

