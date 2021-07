In weekend se vor executa lucrari de reparații la rețeaua de canalizare și la carosabil pe Constantin Dobrogeanu Gherea. Sambata și duminica traficul va fi inchis pe aceasta strada. Avand in vedere ca exista o problema la un racord de canalizare, Compania Apa va executa, in data de 31 iulie, lucrari de inlocuire a acestuia.