In vizita la Castelul Banffy din Rascruci, mai putin cunoscut, dar la fel de spectaculos ca cel din Bontida

- Bihorenii care chiar doresc sa se angajeze au de unde alege. De la inceputul anului si pana in aprilie, nu mai putin de patru targuri de job-uri au avut sau vor avea la dispozitie. A fost „Targul locurilor de munca si al formarii profesionale”, urmat de „Targul locurilor de munca Inform Media…

- Mai multe mașini au fost implicate intr-un accident rutier produs sambata in jurul orei 14,30 pe șoseaua Gherla – Cluj, in zona localitații Rascruci din comuna Bonțida. Potrivit unor martori ai evenimentului, ar fi avut loc un impact frontal intre doua autovehicule. La locul accidentului au intervenit…

- Dacian Ciolos a explicat ca, atunci cand esti prim-ministru, trebuie sa iti asumi tu deciziile, nu presedintele de partid care te-a pus acolo, iar atunci cand esti in fata unui partener extern, nu poti sa citesti de pe o hartie ce spun altii. Intrebat ce parere are despre prestatia Vioricai…

- Consiliul Județean Cluj a eliberat o serie de certificate de urbanism necesare modernizarii infrastructurii educaționale, școlare și preșcolare, din patru comune clujene, respectiv Bonțida, Chiuiești, Sacuieu și Vad. In ceea ce privește comuna Bonțida, a fost eliberat certificatul de urbanism necesar…

- Persoane necunoscute au dat o spargere la școala prfoesionala din Rascruci, in comuna Bonțida, in cursul nopții de joi spre vineri. Dimineața școala arata ca dupa furtuna, au povestit martori oculari, cu uși rupte, dulapuri ravașite, zeci de hartii impraștiate pe jos. Au fost forțate ușile de la intrare…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție, beneficiind de suportul Serviciului Criminalistic, au reușit probarea activitații infracționale a doi barbați. Cei in cauza au fost reținuți, iar ulterior arestați preventiv, fiind cercetați pentru savarșirea unor infracțiuni de furt calificat. La data de 20…

