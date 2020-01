Stiri pe aceeasi tema

- Avea numai 24 de ani și viitorul suna bine pentru ea: era model și prezentatoare tv. Insa viața i-a fost complet data peste cap in momentul in care un barbat a atacat-o și i-a turnat acid sulfuric pe fața, angajat fiind de fostul ei iubit. Au trecut 12 ani de cand Katie Piper a fost la un pas sa iși…

- Momente dificile pentru Ruby, la Survivor Romania de la Kanal D. Concurand pentru echipa Faimoșilor, Ruby a dat tot ce se putea, cum se spune, numai ca efortul depus a marcat-o și, dupa cursa, a cedat fizic. Lilia Crudu – de la Razboinici – i-a fost adversara artistei, iar cursa s-a dovedit…

- De trei ani, sarbatorile de iarna ale Ginei Pistol sunt cumva pe repede inainte. Plecata din octombrie in Asia, sa filmeze pentru reality-show-ul “Asia Express”, vedeta revine de fiecare data in țara cu foarte puțin timp inainte de Craciun, așa ca darurile pentru cei dragi pot fi o problema, daca nu…

- O varianta moderna a tragicei povești de dragoste dintre Romeo și Julieta a avut loc in prezent. Adam Howarth, in varsta de 29 de ani, traia o poveste de dragoste cu Chloe Spencer, (27 de ani) care a durat...

- O varianta moderna a tragicei povești de dragoste dintre Romeo și Julieta a avut loc in prezent, in Marea Britanie. La o saptamana dupa ce prietena lui a fost gasita spanzurata in casa, iubitul fetei și-a pus și el capat zilelor, aruncandu-se in fața unui tren. Cauzele dublei sinucideri nu au fost inca…

- Adela și Radu Valcan și-au cumparat la inceputul acestui an o casa, insa nu au reușit sa se mute nici pana acum. Prezentatoarea tv a dezvaluit și motivul pentru care nu s-a intamplat asta. „Nu ne-am mutat. Inca se lucreaza intens la casa. Eu imi doresc ca in perioada Craciunului sa reușim sa ne mutam,…

- Un barbat de 38 de ani, din Valcea, a fost prins de politistii locali, in noaptea de vineri spre sambata, 9 noiembrie 2019, dupa ce a aruncat 16 ghivece de flori peste balustrada Podului Vinerii Mari! fcad73b0-4d33-4571-b4ad-08418a432651 Incidentul s-a petrecut la putin timp dupa miezul noptii, tanarul…