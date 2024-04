Stiri pe aceeasi tema

- In plina ancheta, legata de moartea a 17 pacienti de la ATI in numai patru zile, un nou scandal izbucneste la Spitalul „Sf. Pantelimon” din Bucuresti. Elena Voicu, medic primar la ATI, a depus la Ministerul Sanatatii o plangere, in care reclama „presiunile si conduita incorecta” a managerului si a directorului…

- Managerul Spitalului Sf. Pantelimon din București, Bogdan Socea, a spus vineri, 12 aprilie, intr-o declarație de presa transmisa de televiziuni, ca primele date arata ca nu au existat nereguli in privința tratamentului pe care l-au primit pacienții de la terapie intensiva. Precizarile vin la o zi dupa…

- Sunt suspiciuni foarte grave ce urmeaza sa faca subiectul unei anchete menite sa lamureasca situația sesizata la un spital din București, fiind vorba, din cate se pare, despre un val de morti suspecte la sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) a unitații spitalicești situate in Sectorul 2 al…

- In așteptarea anunțului oficial din partea Coaliției, cu privire la numele candidatului cu care PSD și PNL vor merge in cursa pentru Primaria Capitalei, apar detalii cel puțin interesante despre averea doctorului Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului „Municipal” din București. Varianta aleasa de cele…

- Medicul Sorin Paun, chirurg in cadrul Spitalului de Urgenta Floreasca din Capitala, este cercetat penal dupa ce in timpul unei operații ar fi ințepat un coleg cu electrocauterul scos din plaga unei paciente infectate cu hepatita C. „Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Pretul mediu al unui apartament cu doua camere dintr-un cartier bucureștean a scazut in luna ianuarie a anului acesta cu 10%. Cu toate ca anul trecut pretul mediu ajungea la 64.700 de euro, acum se ridica la 58.200 de euro.Este vorba despre zona Rahova-Sebastian din Bucuresti, conform Economica.net.…

- Medicul Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infectoase Victor Babes din Bucuresti, a transmis oamenilor care doresc sa calatoreasca in tari din Africa sa se prezinte la medic inaintea calatoriei, dar si la revenirea in tara, daca au anumite simptome de boala. Medicul Simin Aysel Florescu…

- Specialiștii fac apel la persoanele care vor sa calatoreasca in țari exotice sa mearga la medic inainte pentru a primit tratamentul profilactic impotriva bolilor specifice din acele zone, in contextul in care, in ultima luna, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale „Dr. Victor Babes” din…