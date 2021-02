Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi importanta pentru Romania. Astazi, la ora 13:00, persoanele vaccinate anti-COVID le-au depașit ca numar pe cele infectate și raportate cu virusul SARS-CoV-2 – anunța coordonatorul Campaniei Naționala de Vaccinare, Valeriu Gheorghița, intr-o postare pe internet. El adauga ca ritmul in care…

- Cetațenii care se intorc din țarile/zonele aflate in zona galbena trebuie sa aiba un test COVID-19 negativ facut cu 72 de ore inainte de intrarea in țara. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a stabilit și care sunt excepțiile pentru aceasta regula: copiii sub 3 ani, persoanele vaccinate și…

- Anunțul a fost facut astazi de ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, care a vorbit despre vulnerabilitațile pe care le are campania de vaccinare din Romania. El a precizat ca in perioada 15-23 ianuarie in Registrul de vaccinare figureaza 1.353 de persoane din etapa a treia. Fie este o eroare, fie cineva…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a spus ca Romania sta bine la capitolul vaccinare, comparativ cu majoritatea tarilor europene. ''La acest moment singura frana care este cantitatea vaccinului care se primeste. Aici sunt aspectele de livrare pe care le stiu…

- Reprezentanții Ministerului Sanatații au informat miercuri, 20 ianuarie, prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, faptul ca la data de 20 ianuarie, s-a aprobat o Hotarare de Guvern privind modificarea strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania. Prin intermediul acestei hotarari,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat faptul ca și persoanele care nu sunt incadrate in etapa a doua a campaniei de vaccinare se pot vaccina impotriva coronavirusului. Șeful DSU spune ca aceste persoane pot fi vaccinate doar daca raman doze de vaccin nefolosite. „Intenția…

- Potrivit coordonatorului campaniei naționale de vaccinare, dr. Valeriu Gheorghița, platforma pentru inscrieri va fi operaționala de vineri de la ora 3. Pentru cea de-a doua etapa vor fi organizate 750 de centre cu 1.766 de puncte de vaccinare, care au capacitatea de a efectua peste 100.000 de vaccinari…

Momentul marcheaza startul unei ample campanii de vaccinare nu doar in Romania, ci și in intreaga Uniune Europeana