În ultimele 24 de ore: Noi incendii în Maramureș Pompierii militari maramureșeni au intervenit pentru lichidarea a trei incendii in ultimele 24 de ore. Militarii Garzii de Intervenție Borșa au fost solicitați sa lichideze un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca. ”Focul a distrus anexa din lemn, unelte electrice, 700 kg de fan și 15 metri cubi de lemn pentru foc. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric. Pompierii din cadrul Detașamentului Baia Mare au intervenit, la primele ore ale dimineții, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit in Baia Mare. Au ars diverse deșeuri din lemn și rumeguș. La Saliștea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

