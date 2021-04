Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Buzau - 5 localitati in SCENARIU ROSU si 26 in SCENARIU GALBEN! NATIONAL - Alte 2.323 de cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, in urma a doar 12.593 de teste, iar bilanțul a ajuns la 1.008.490, potrivit datelor transmise luni de Grupul de comunicare strategica.…

- Va informam ca rata de incidența cumulata la nivelul județului Sibiu este de 2,99/1000 de locuitori in ultimele 14 zile. Situația, la nivelul județului Sibiu, e la un pas de SCENARIUL ROȘU. Dar… „nu merita sa ne batem capul cu așa ceva”, nu-i așa??! Nici cu… cifrele IN creștere din mai multe localitați…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a adoptat o hotarare prin care se suspenda activitatea didactica cu prezenta fizica la Scoala Gimnaziala nr. 28 din municipiul Galati, pana pe 28 martie, informeaza, joi, Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, decizia a fost luata dupa…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat ca vaccinare a populatiei este „o cursa contracronometru” si ca deja in ultimele patru saptamani s-a observat o scadere progresiva a numarului de cazuri confirmate. Gheorghita apreciaza ca, daca vom…

- Din datele centralizate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba, pana vineri, 19 februarie, au fost confirmate 8 cazuri COVID in randul elevilor și 9 la categoria personal didactic și auxiliar din unitațile de invațamant din județ care fac școala fața in fața. Acestora li se adauga cele 57 de cazuri…

- Astazi, 13 februarie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit Prefecturii: „Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9237 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 8704 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul…

CHIȘINAU 12 feb - Sputnik. Autoritățile din sanatate trag alarma. Tot mai multe cazuri de COVID-19 se inregistreaza zilnic. Vineri, analizele de laborator au confirmat 1 280 de cazuri noi.

- Astazi, 25 ianuarie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit unei informari publicate de Prefectura Buzau: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 8878 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 8358 Numarul…