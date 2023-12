În timpul vizitei în Gaza, Netanyahu a promis o ”intensificare” a atacurilor Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat ca a vizitat Gaza și a promis o ”intensificare” a atacurilor contra Hamas. „Intensificam atacurile in zilele urmatoare și va fi un razboi lung care nu este aproape de sfarșit”, a declarat Netanyahu in fața partidului lui Likud, transmite Euronews . In cadrul discursului din Parlament, familiile ostasticilor au pus presiune pe premierul Netanyahu . „Acum, acum”, au scandat rudele ostaticilor in mai multe randri in timpul discursului, atunci cand premierul declara ca forțele israeliene au nevoie de mai mult timp pentru a obține eliberarea lor. Luni,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca nu va permite ca Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP), care guverneaza in unele zone din Cisiordania, sa preia controlul asupra Fasiei Gaza in cazul in care Israelul va reusi sa inlature Hamas de la putere. "Nu voi face greseala de a permite ANP…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca nu va permite ca Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP), care guverneaza in unele reduse din Cisiordania sa preia controlul asupra Fasiei Gaza in cazul in care Israelul va reusi sa inlature Hamas de la putere, in opozitie cu pozitia…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri (29 noiembrie) ca Israelul va continua sa lupte impotriva Hamas, in Gaza, „pana la sfarșit”, potrivit Reuters. Israelul și Hamas au luat in considerare parametrii unei potențiale noi etape a acordului de armistițiu din Gaza, care include eliberarea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut miercuri seara o conferința de presa la Tel Aviv. El a inceput prin a spune ca de la inceputul razboiului nu a incetat sa se gandeasca la ostatici și la familiile acestora și afirma ca toți vor fi aduși acasa, relateaza Sky News și The Guardian."De la…

- Premierul israelian a comentat, sambata seara, intr-o conferinta de presa, criticile presedintelui francez Emmanuel Macron formulate intr-un interviu pentru BBC, in care acesta a denuntat Israelul pentru uciderea de copii, femei si batrani si a cerut incetarea focului, relateaza The Times of Israel,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca tara sa isi va asuma "responsabilitatea generala pentru securitatea" Fasiei Gaza pentru o perioada nedeterminata, dupa incheierea razboiului cu Hamas, informeaza AFP.

- Premierul roman Marcel Ciolacu este primul sef de guvern care viziteaza Israelul de la izbucnirea actualului conflict intre aceasta tara si miscarea islamista palestiniana Hamas in Fasia Gaza, noteaza marti DPA. Marcel Ciolacu s-a intalnit marti cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Premierul israelian…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a convocat duminica pentru prima data cabinetul de urgenta naționala, prilej cu care a reafirmat ca va „demola” mișcarea islamista palestiniana Hamas.