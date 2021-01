Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 45 de ani s-a ales cu dosar penal pentru lovire si alte violente dupa ce duminica, 27 decembrie, a fost surprins de o camera de supraveghere montata pe un imobil din Iași lovind un batran de 70 de ani cu picioarele. Imagini au fost publicate pe un grup de Facebook, iar Poliția Iași l-a…

- Trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit aseara, 20 decembrie, in apropierea unei case, de pe strada Kotovskogo, pe drumul Tiraspol - Tighina. In apropierea cadavrului au fost gasite mai multe gloanțe, scrie tsv.md

- Un barbat a fost agresat și lasat fara telefon mobil, in plina strada pe bulevardul Dacia. Incidentul s-a produs acum circa o luna, imaginile fiind surprise de camerele de supraveghere din apropierea locului unde s-a produs incidentul. Oamenii legii au reușit sa gaseasca persoana care s-ar face vinovata…

- Adrian Alexandrov a incalcat legea in plina pandemie. Cum a fost surprins iubitul Elenei Udrea? Unii dintre fanii cuplului au ramas dezamagiți de atitudinea afaceristului. Ce a facut barbatul? Iubitul Elenei Udrea a incalcat legea in pandemie. Ce a facut Adrian Alexandrov? Adrian Alexandrov a fost surprins…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia a anunțat ca in supravegherea instituției a fost inregistrat la data de 23.11.2020 un dosar penal, avand ca obiect savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor. Potrivit reprezentanților Parchetului, in data de 07.11.2020, pe raza municipiului…

- Iubirea plutește in aer, dar de virus am uitat? Nicoleta Nuca și iubitul ei i-au pus gand rau Legii! Dupa ce au „omis” masca de protecție, in plina pandemie de coronavirus, cei doi au gafat-o și in trafic! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Polițiștii au emis pe numele unui barbat de 51 de ani, din municipiul Radauți, un ordin provizoriu de protecție pentru 5 zile, dupa ce acesta și-a snopit soția in bataie in centrul orașului.Polițiștii din Radauți au fost anunțați duminica la pranz ca o femeie este agresata de un barbat in centrul ...

- In familia Halep nu exista doar un singur campion! In timp ce Simona ii invinge pe toți la tenis, fratele ei, Nicolae, a aratat ca este „lider” la... gesturi urate! Pe langa faptul ca tanarul scuipa pe strada, acesta mai și incalca legea! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!