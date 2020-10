Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, prima favorita, a fost eliminata surprinzator in optimile turneului de la Roland Garros, ultimul Grand Slam al anului de la Paris, dupa ce a fost invinsa de poloneza Iga Swiatek (54 WTA) cu 6-1, 6-2. Simona Halep, care a invins-o pe poloneza in aceeasi faza a…

- Simona Halep nu are adversar in momentul de fata! Romanca noastra a cucerit, astazi, trofeul de la Roma, dupa un meci senzational cu cehoaica Pliskova, in finala turneului italian. Campioana de la Wimbledon jucat imperial in ultimul act al turneului, a facut legea pe teren, iar mingile trimise cu reverul…

- Simona Halep a strans o suma frumușica de bani din tenis. Numarul 2 mondial in topul WTA a caștigat 36,5 milioane de dolari din tenis in intreaga sa cariera, potrivit Forbes. Campioana de la Wimbledon a reusit sa adune aproape 11 milioane de dolari din iunie anul trecut pana in iunie anul acesta. Așadar,…

- Bun ii vinul ghiurghiuliu, așa-i, Marian Alecu? Imagini in premiera cu multimiliardarul și fiul sau! Cum a incalcat legea imediat dupa? Stai sa vezi cum a fost surprins de catre paparazzii Spynews.ro!

- Martine Smeets, 30 de ani, noua achiziție a echipei feminine de handbal CSM București, s-a relaxat activ intr-un mod inedit. Campioana mondiala cu naționala Olandei a jucat o partida de tenis de camp, sport pe care a dorit sa-l practice in copilarie, și a avut-o ca adversara pe una dintre cele mai bune…

- Simona Halep a ieșit la o plimbare pe strazile Bucureștiului cu bolidul sau de lux, dar a ignorat regulile pe care trebuie sa le respecte in trafic. Mai exact, sportiva a fost surprinsa de o echipa de papparazzi de la SpyNews vorbind la telefon atunci cand se afla la volan. Simona Halep a ținut dispozitivul…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, fosta nr. 1 mondial, a reluat colaborarea cu antrenorul Torben Beltz, cu care a castigat doua Grand Slam-uri, transmite DPA. Kerber, 32 ani, a renuntat la serviciile lui Beltz in 2017, cand a inregistrat mai multe rezultate slabe, dupa ce castigase in 2016…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) este matușa de baiețel. Fratele ei Nicolae și soția acestuia, Luminița, au devenit din nou parinți. Simona Halep este indragostita de nepoata Tania, nelipsita din fotografiile postate pe Instagram. Campioana de la Wimbledon are acum o noua feblețe, mai ales ca baiatul…