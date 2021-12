In timp ce Politia taie porcul, clanul Patinel plimba săbiile prin oraș Eveniment In timp ce Politia taie porcul, clanul Patinel plimba sabiile prin oraș decembrie 24, 2021 05:35 Nu poate fi o petrecere, ca țiganii din clanul Patinel trebuie sa participe.

La o petrecere privata, țiganii din clanul Patinel au forțat intrarea, au dat cu telescopice și-au etalat cuțitele, au facut scandal.

De ce oare Politia și Politia locala, care incaseaza o gramada de bani, nu iau masuri?!

Probabil le canta la chermeze.

