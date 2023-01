În timp ce Occidentul dezbate ajutorul destinat Ucrainei, Putin a convocat Consiliul de Securitate Presedintele rus Vladimir Putin a convocat vineri Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a discuta despre situatia campaniei militare in Ucraina, in timp ce NATO si tarile din Grupul de contact pentru Ucraina discuta despre asistenta militara pentru Kiev la baza americana Ramstein din Germania, relateaza EFE. „In cadrul reuniunii a avut loc un schimb de opinii cu privire la operatiunea militara speciala. Ministrul apararii Serghei Soigu i-a informat pe participanti cu privire la vizita sa la statul major al operatiunii la inceputul saptamanii”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

