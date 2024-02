Surorile lui Ismail Haniyeh, liderul politic al organizației teroriste Hamas, locuiesc in Tel Sheva, oraș beduin din districtul de sud al țarii, iar una dintre ele a nascut prematur, la Spitalul Universitar Soroka din Beer Sheba, informeaza Jerusalem Post și Yedioth Ahronoth.In timp ce șeful biroului politic al Hamas, inca examineaza propunerea pentru un acord pentru ostatici formulata la summitul de la Paris, membrii familiei sale primesc tratament medical salvator la Spitalul Soroka din Beer Sheba.Sora lui Haniyeh, șeful biroului politic al Hamas, a fost internata in Centrul Medical Soroka,…