- Vanzarile cu amanuntul in Germania au inregistrat o revenire peste asteptari in octombrie, dupa ce au scazut in septembrie, arata datele oficiale publicate miercuri sugerand ca relansarea celei mai mari economii europene inainte de intrarea in izolare partiala a fost sustinuta de consumatori, transmite…

- Spania va incepe un program de vaccinare la scara larga impotriva coronavirusului in ianuarie și se așteapta sa acopere o parte substanțiala a populației in șase luni, a declarat duminica premierul Pedro Sanchez, relateaza Reuters, citata de Hotnews.El a spus ca Spania și Germania sunt primele state…

- Majoritatea companiilor listate si a societatilor cooperative din Germania vor trebui sa aiba cel putin o femeie in Consiliile lor de Administratie, dupa ce reprezentantii partidelor aflate la guvernare au ajuns la un acord privind aceasta masura indelung asteptata, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Un numar de 3.393 unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3 (online), iar 4.959 - in Scenariul 2 (mixt), informeaza, miercuri, Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), conform Mediafax.Citește și: Germania, lecție FABULOASA: Volkswagen anunța ca NU mai are nevoie…

- Herbert Diess, CEO-ul Volkswagen, a renuntat la ideea de a mai cere noi stimuli pentru industria auto, dupa ce cel mai mare producator auto din lume a inregistrat o revenire peste asteptari atat in Europa de Vest, cat si in China, potrivit FT.„Daca nu vine un nou val de restricții sau o deteriorare…

- Germania face pregatiri pentru a incepe campania de vaccinare anti-COVID-19 inainte de sfirsitul anului, potrivit cotidianului Bild de vineri, preluat de Reuters. Ministerul federal al Sanatatii vrea sa infiinteze 60 de centre speciale de vaccinare pentru a se asigura ca vaccinurile pot fi stocate la…

- Mai multe state europene se confrunta cu o criza in aprovizionarea cu antiviralul Remdesivir, stocurile lor fiind pe sfarsite in timp ce numarul noilor cazuri de COVID-19 si cel al spitalizarilor cresc, iar SUA au cumparat pentru vara care a trecut cea mai mare parte a productiei acestui medicament…

- Landul Schleswig-Holstein din nordul Germaniei a impus restrictii de calatorie pentru patru districte din Berlin, din cauza ratei in crestere a cazurilor de infectare cu coronavirus, transmite dpa. Luni, autoritatile din Schleswig-Holstein au adaugat districtul berlinez Tempelhof-Schoeneberg…