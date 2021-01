Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Cotabita se afla internat la spital, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19, a anuntat fiica artistului, Aela. Acesta are o forma usoara, dar are nevoie de supraveghere medicala, avand in vedere ca are si alte probleme medicale, informeaza Spynews.Aela Cotabita, fiica lui Gabriel Cotabița a…

- Indragitul artist Gabriel Cotabita a fost testat pozitiv cu COVID-19. Artistul are varsta de 65 de ani si un istoric medical incarcat, acesta fiind si victima unui infarct in urma cu 6 ani. Gabriel Cotabita a fost internat in spital, unde medicii monitorizeaza cu atentie starea sa de sanatate. Anuntul…

- V. S. Sabrina Ioana Dobre (foto) are 27 de ani și este absolventa de Drept. Originara din comuna Modelu, județul Calarași, a avut norocul sa se angajeze, se pare pentru o perioada destul de scurta de timp, la Consiliul Județean Prahova. Unde președinte este liberalul Iulian Dumitrescu, fost senator…

- Anamaria Prodan cu siguranța are cu ce se mandri, mai ales cand fiicele ei ii seamana leit și ii calca pe urme! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe Rebecca Reghecampf pe strazile Capitalei, in timp ce se plimba alaturi de cateva prietene, dar au avut parte și de o "surpriza". Frumoasa fiica a impresarei…

- Paul Grosar a caștigat competiția inițiata de cei de la Brassy Business, la categoria City Funk, cu videoclipul filmat de catre David Lazar in tramvaiul numarul 4, care strabate Timișoara de la un capat la celalalt. „Dupa colaborarea cu Asociația ISVOR, din București, in proiectul Laboratorul de Muzica,…

- Anunțul divorțului dintre Pepe și Raluca a zguduit showbiz-ul romanesc! Paparazzii Spynews.ro au fost pe faza și au surprins imagini exclusive cu soția artistului, in timp ce se... muta! Se pare ca frumoasa bruneta și-a gasit deja liniștea in brațele altcuiva.

- Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dobrogea, Daniel-Gheorghe Popa, a murit dupa ce a fost testat pozitiv cu Covid-19 și internat intr-un spital din București, scrie hotnews, citand Mediafax. Conform surselor locale citate, colonelul Daniel-Gheorghe Popa a murit astazi, intr-un spital…

- O tanara de 27 de ani, a fost transportata la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc chiar pe trecerea de pietoni din fața unui complex comercial. „In data de 02.11.2020, ora 10:35, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca, pe…