Violeta Stoica Pe 4 martie, prefectul Cristian Ionescu, reinvestit in funcție dupa o zi de pauza oficiala la conducerea Instituției Prefectului – Județul Prahova, dar și subprefecții numiți conform algoritmului politic al alianței de la guvernare – Alexandru Vane (PNL) și Felix Bulearca (USR-PLUS), au depus juramantul ca reprezentanți ai Guvernului Cițu in teritoriul prahovean. Insa acestea nu vor fi singurele schimbari de la Prefectura Prahova, ci formula de conducere va fi completata cu un secretar general, conform deciziei luate de Guvernul Cițu. In timp ce in alte instituții publice (de…