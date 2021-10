În Timișoara va fi ridicat un centru nou de recuperare pentru persoanele cu dizabilități Copiii timișeni cu dizabilitați vor beneficia de servicii de recuperare de calitate. Consiliul Județean Timiș a semnat ordinul de incepere pentru construirea unui centru destinat acestora, ce va funcționa in cadrul Centrului de Resurse și Asistența Educaționala „Speranța”, unitate de invațamant aflata sub finanțarea CJ Timiș. Valoarea contractului se ridica la aproape 10,6 milioane lei, […] Articolul In Timișoara va fi ridicat un centru nou de recuperare pentru persoanele cu dizabilitați a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilitați din județ se va construi, in doi ani, in zona Complexului Studențesc. Investiția se ridica la 10,6 milioane de lei. Aici vor veni peste 300 de copii și adolescenți.

- Centrul de Resurse și Asistența Educaționala „Speranța” va beneficia de un nou centru de recuperare destinat copiilor cu dizabilitați, Consiliul Județean Timiș dand ordinul de incepere a lucrarilor de construcție a noilor facilitați. Valoarea investiției este de peste zece milioane de lei. Copiii timișeni…

