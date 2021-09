Rata de incidența in Municipiul Timisoara a ajuns miercuri, 29 septembrie, la 8,08 la mia de locuitori, a informat Direcția de Sanatate Publica Timiș . Potrivit datelor furnizate de DSP Timiș, cea mai mare incidența a cazurilor COVID la mia de locuitori in județ este in localitațile Moravița (13,04), Padureni (10,79) și Moșnița Noua (10,45). Rata de infectare la nivelul intregului judet Timiș este 6,02. In acest moment, doar Ilfov (7.69) și București (6,33) mai au o rata de infectare peste 6. Rata de incidența la 14 zile in toate localitațile din județul Timiș: incidenta-29-09-2021-judet-timis…