- Spitalele din Gura Humorului, Campulung, Vatra Dornei si Siret nu mai au internati pacienti Covid. Singurele spitale cu pacienti Covid mai sunt cele din Suceava si Radauti. Astfel, Din totalul celor 520 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 6 pacienți sunt diagnosticați…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore a fost internata o persoana suspecta de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 3 persoane. Din totalul celor 507 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 4 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19(forme…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore nu a fost internata nicio persoana suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 3 persoane. Din totalul celor 583 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 3 pacienți sunt diagnosticați…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 6 persoane diagnosticate cu COVID și 13 suspecte de infecția cu noul coronavirus. In Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau 6 paturi disponibile pentru pacienți COVID și 32 de ventilatoare libere, din care 6 pentru persoane…

- Prefectura Suceava a transmis ca astazi, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 23052 de persoane declarate vindecate de coronavirus. De asemenea, in spitalele din județ sunt internați doar șapte pacienți Covid, din care…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza 23.031 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. De asemenea, totalul persoanelor vaccinate la nivelul județului Suceava este de…

- Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de duminica, in spitalele din județ erau internați doar 90 de pacienți Covid, la care se adauga alte 23 de personae suspecte de coronavirus. Numarul acestora este cu noua mai mic decat cel raportat in cursul zilei de sambata. Potrivit aceleiași ...

- Jumatate din paturile de la Compartimentul ATI COVID, din Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu, sunt libere. Astfel, pentru prima data de la declararea pandemiei, sunt libere 6 din cele 12 paturi, la ATI COVID. De asemenea, doar 10 pacienți COVID sunt internați la Secția Boli Infecțioase. Aici…