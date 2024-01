Stiri pe aceeasi tema

- A fost deschisa cutia pandorei in cazul sabotajului la conducta Nord Stream: Polonia ascunde dovezi in fața anchetatorilor (WSJ)Polonia a incercat sa obstrucționeze ancheta privind sabotajul Nord Stream, transmite publicația americana WSJ, citand anchetatorii europeni care lucreaza la caz.Articolul…

- Polonezii nu au gasit urme ale presupusei rachete care le-ar fi incalcat spatiul aerian. Moscova cere „dovezi concrete” ca racheta lansata in Polonia a fost ruseasca inainte de a da explicatii, relateaza Reuters, preluata de News.ro.

- Rusia nu va da o explicație Poloniei in cazul rachetei sale care a zburat in spațiul aerian al acestei țari, pana cand nu vor fi prezentate „dovezi concrete”. Insarcinatul cu afaceri al Rusiei in Polonia, Andrei Ordash, a declarat acest lucru pentru RIA Novosti, scrie Meduza.In seara zilei de 29 decembrie,…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi, 14 decembrie, Polonia pentru "incalcarea dreptului la respectarea vietii private", dupa ce o tanara femeie a fost impiedicata sa aiba acces la avort in pofida "existentei de anomalii fetale", scrie Agerpres preluand AFP.Tanara era insarcinata…

- In perioada 25 septembrie 2023 – 5 ianuarie 2024, polițiștii desfașoara actiunea nationala „PIROTEHNIC”, pentru prevenirea, constatarea si combaterea evenimentelor cauzate de nerespectarea prevederilor legale care reglementeaza detinerea, comercializarea, importul, transferul, depozitarea si utilizarea…

- Parchetul national al Poloniei a trimis miercuri la tribunal actul de acuzare in dosarul unei retele de spionaj ce activa in Polonia. Ancheta, in cursul careia au fost arestate 16 persoane, a fost efectuata de Agentia pentru securitate interna (ABW), transmite Polskie Radio.

- Doi barbați și o femeie, cu varste intre 28 și 38 de ani, au ajuns de urgența la spital, joi seara, dupa ce au fost implicați intr-un accident rutier violent. Unul dintre raniți era șofer, iar restul de persoane accidentate erau pasageri in autovehiculele. Accidentul s-a produs la intersecția DJ 503…

- O romanca in varsta de 33 de ani din Bihor este data in urmarire naționala, dupa o țeapa de peste 123.000 euro cu ceapa, data unor comercianți din Polonia. Adriana Ana Buda, din localitatea bihoreana Calea Mare, a fost condamnata in 2021 in Polonia și are de ispașit o pedeapsa de doi ani de inchisoare…