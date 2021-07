Stiri pe aceeasi tema

- Un ministru spaniol a fost criticat dur de membrii propriului guvern de coaliție din cauza eforturilor sale de a reduce consumul de carne, informeaza BBC . In aceasta saptamana, Alberto Garzon, ministru pentru consum, a lansat o campanie prin care incuraja spaniolii sa manance mai puțina carne. „Consumul…

- Clement Beaune, secretarul de stat francez pentru Afaceri Europene, nu crede ca Spania și Portugalia sunt destinații turistice adecvate pentru cetațenii francezi in aceasta vara, in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Ministrul francez și-a sfatuit, joi, compatrioții…

- In Spania, un sfert din populatie s-a vaccinat complet anti-COVID-19 si peste 95% dintre persoanele cu varste peste 70 de ani sunt imunizate. Spania va avea in curand jumatate din populatie vaccinata cu cel putin o doza de ser anti-COVID, iar campania avanseaza cu pasi repezi. Ministrul sanatatii, Carolina…

- In Spania, 37% din populație a primit cel puțin o doza de vaccin anti-COVID, iar rata infectarilor continua sa scada. Ieri a fost raportat cel mai mic numar de decese din ultimele noua luni. Purtarea maștii continua sa fie obligatorie, inclusiv in aer liber, potrivit romania-actualitati.ro.…

- Cel puțin 10 state membre vor depune in aceasta saptamana planurile de cheltuieli - PNRR la Bruxelles, scrie AFP intr-o analiza, relateaza Agerpres. Prima țara care a trimis deja planul de cheltuieli pentru PNRR la Comisia Europeana este Portugalia. Franța urmeaza sa depuna planul joi. In timp ce Romania…

- Ministrul de Interne al Spaniei, sefa Garzii Civile si liderul partidului Podemos, de stanga, au primit scrisori de amenintare cu moartea. Premierul Pedro Sanchez le-a condamnat intr-un mesaj publicat pe Twitter.

- Seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, a condamnat amenintarile cu moartea adresate ministrului de interne, sefei Garzii Civile si liderului partidului de stanga Podemos, transmite vineri AFP. Presa spaniola a relatat ca ministrul de interne Fernando Grande-Marlaska, liderul partidului Podemos (stanga…

- In Spania, vaccinarea impotriva COVID-19 nu este obligatorie, la fel ca in majoritatea tarilor europene, insa Galicia a fost o exceptie prin aceasta obligatie introdusa la sfarsitul lunii februarie. Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres , recursul a fost admis in principiu, conducand la suspendarea…