- Prima pastila administrata pe cale orala impotriva Covid-19 ar putea fi disponibila pana la Craciun in Marea Britanie. Molnupiravir, cunoscut si sub numele de Lagevrio, ar urma sa fie disponibil in urmatoarele saptamani, relateaza The Sun. Luna trecuta, autoritatea de reglementare a medicamentelor din…

- Presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, indeamna persoanele care sufera de diabet zaharat sa se vaccineze impotriva Covid, deoarece aceștia sunt extrem de vulnerabili la infectia cu SARS-CoV-2, iar peste 30% dintre decedatii…

- Britanicii sanatoși, cu varste cuprinse intre 40 și 49 de ani, ar trebui sa inceapa sa primeasca doza booster a vaccinului anti-COVID, recomanda Comitetul mixt pentru vaccinare și imunizare (JCVI) din Regatul Unit, in contextul eforturilor de a atenua impactul COVID-19 in perioada iernii, potrivit The…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti ca studiaza datele privind eficacitatea Molnupiravir, un medicament oral sub forma de pastile anti-COVID-19 dezvoltat de compania farmaceutica germana Merck, subliniind ca "ar putea fi o noua arma de lupta impotriva