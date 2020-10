Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Costel Alexe, sustine ca spitalul mobil de la Letcani este vital si ar trebui pus in functiune cat mai rapid, precizand ca investitia a fost utilizata electoral de catre administratia PSD Iasi, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV SURSE Numele…

- „Facem plangere penala impotriva ministrilor Tataru si Alexe pentru zadarnicirea combaterii bolilor", a anuntat, ieri, presedintele Consiliului Judetean, intr-o conferinta de presa. Maricel Popa s-a aratat revoltat ca spitalul mobil amplasat la Letcani nu poate sa primeasca pacienti, desi are autorizatie…

- Spitalul mobil amplasat in incinta Parcului TransAgropolis de la Letcani a primit ieri autorizatia sanitara de functionare. Primii pacienti care vor fi tratati aici de Covid-19 vor putea fi adusi dupa dezinfectarea intregului complex. „Saptamana viitoare… deja au inceput dl. doctor Florin Rosu (seful…

- Liberalii isi continua cu cinism planul de sabotare sistematica a Spitalului mobil de la Letcani. Cu o indiferenta greu de imaginat si imposibil de inteles fata de interesele iesenilor, consilierii judeteni ai PNL au chiulit azi de la sedinta de indata convocata de conducerea Consiliului Judetean. Aceasta,…

- Complexul medical achizitionat prin licitatie cu aproape cinci luni in urma si pus in functiune - ca structura - in incinta Parcului agroindustrial de la Letcani a fost predat ieri spre administrare Spitalului de Boli Infectioase. Presedintele CJ Iasi, alaturi de care s-a aflat un singur consilier judetean…

- Consilierii judeteni PNL si PMP pun in pericol viata iesenilor prin sabotajul continuu la adresa spitalului mobil de la Letcani. La sedinta Consiliului Judetean convocata pentru astazi, alesii PNL si PMP nu s-au prezentat, uitand ca iesenii i-au desemnat sa le reprezinte interesele. "Oare nu este in…

- „In foarte multe discutii pe care le-am avut cu presedintele Consiliului Judetean, cred ca incepand cu luna martie, mi-am oferit sprijinul pentru tot ceea ce tine de implicarea CJ in chestiunea care priveste combaterea pandemiei Covid-19", a declarat, ieri, prefectul Iasului. Marian Grigoras a mentionat…

- Spitalul modular Covid-19 de la Letcani agita spiritele pe scena politica. Intarzierile in punerea in functiune a unitatii au creat premisele unei dispute politice care i-a avut in prim-plan, in weekend, pe doi dintre contracandidatii la sefia Consiliului Judetean (CJ) Iasi: Maricel Popa (PSD, actual…