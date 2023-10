În sfârșit! Agresorii lui Dani Borgovan sunt la audieri! Unul a fost deja reținut La o saptamana de la agresiunea sora cu moartea, in urma careia un tanar antrenor de box a ajuns in spital in stare grava, agresorii sai au ajuns la audieri, iar unul dintre ei a fost reținut pentru 24 de ore. Este vorba despre doi frați din Șintereag, chemați de iubita sportivului sa intervina intr-un scandal in cuplu. In sfarșit, la o saptamana de la scandalul in urma caruia Danieș Borgovan, un tanar antrenor de box, a ajuns in spital in stare grava, agresorii sai au ajuns la audieri. Unul dintre ei a fost deja reținut pentru 24 de ore și, se pare, fratele sau ar urma sa aiba aceiași soarta,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La o saptamana de la incidentul violent in urma caruia un sportiv a ajuns in stare grava la spital, anchetatorii au luat la puricat domiciliul agresorilor lui Dani Borgovan, cei doi frați care locuiau in comuna Șintereag. In urma cu doua zile, Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrița anunța ca doi…

- Zeci de bistrițeni s-au adunat și in aceasta seara in fața Tribunalului Bistrița-Nasaud, intr-un protest pașnic și tacut. Ei au solicitat din nou sa se faca dreptate in cazul antrenorului de box Dani Borgovan. Tanarul se afla in stare grava, la Spitalul Clinic din Bistrița inca de vineri seara. Prietenii…

- Cei doi barbați chemați de concubina lui Dani Borgovan sa intervina in conflictul spontan dintre ea și sportiv sunt doi frați din Slatinița, care au și fost prezenți la fața locului in momentul in care au aparut echipajele medicale și forțele de ordine. Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrița a confirmat…

- Intr-un comunicat de presa, Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrița precizeaza faptul ca doua persoane de gen masculin sunt urmarite penal pentru loviri sau alte violențe și vatamare corporala, in cazul antrenorului de box care se zbate intre viața și moarte de vineri noaptea. Parchetul de pe langa…

- Comisar șef de poliție Claudiu Jurcan, adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Nasaud, a declarat astazi, in cadrul ședinței Colegiului Prefectural, ca nicio persoana nu este reținuta, in momentul de fața, in cazul antrenorului de box Dani Borgovan. „In acest moment nu va pot…

- Inspectoratul de Poliție Județean reacționeaza, dupa ce apropiații sportivului Daniel Borgovan au acuzat anchetatorii ca nu și-au facut treaba corespunzator in cazul evenimentului de vineri noaptea, in urma caruia a ajuns in stare grava la spital. Intr-un comunicat de presa, IPJ BN susține ca polițiștii…

- Tanarul care se afla in stare critica dupa ce s-a prabușit pe scarile unui bloc in urma cu doua zile este antrenor de box. Prietenii pregatesc un moment de rugaciune in fața spitalului in aceasta dupa-masa. Un tanar de 30 de ani a ajuns in urma cu doua zile in stare grava la spital, dupa ce a cazut…

- Un polițist local din Arad a fost reținut pentru tortura, in noaptea de miercuri spre joi, in cazul decesului unui barbat de 32 de ani. Conform unui comunicat transmis de Parchetul de pe langa Tribunalul Arad, suspectul de 29 de ani este cercetat pentru tortura. In iulie, administratorul unei case de…