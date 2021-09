Stiri pe aceeasi tema

- In luna septembrie, Film Now dedica a doua saptamana iubitorilor de producții thriller. Miercuri, 8 septembrie, de la ora 21:55, telespectatorii pot urmari Trash/ Gunoi. Cand doi baieți care traiesc in favela orașului Rio gasesc un portofel, nu au nici cea mai mica idee ca viața li se va schimba pentru…

- „Calatoriile lui Gulliver”, un spectacol coordonat de Silviu Purcarete, „OMMA”, de Josef Nadj, deschiderea Bursei de Spectacole de la Sibiu, o reprezentație in cadrul Festivalului Universitaților de Teatru și Management Cultural sunt doar o mica parte din programul bogat pe care cea de-a patra zi a…

- In premiera pe Film Now, Ingerii lui Charlie/ Charlie’s Angels (2019) se vede duminica, 22 august, de la ora 20:00.Om de știința, inginer și inventator al unei surse de energie durabila care ar putea revoluționa viața omenirii, Elena Houghlin are nevoie de ajutor: Calisto, tehnologia de ultima ora pe…

- In luna iulie, ultima saptamana este dedicata de Film Now iubitorilor de comedie. Marți, 27 iulie, de la ora 20:00, Film Now prezinta The Invention of Lying/Inventarea minciunii. Intr-o lume incaretoți oamenii spun adevarul și numai adevarul, Mark Bellison(Ricky Gervais) descopera ca poate minți. Cu…

- In luna iulie, a treia saptamana este dedicata de Film Now pasionaților de acțiune. Miercuri, 14 iulie, de la ora 20:00, Film Now prezinta Spooks: The Greater Good/ Identitate dubla. Acțiunea este dusa la cote maxime atunci cand teroristul Adem Qasim reușește sa scape din custodia serviciilor speciale…

- In județul Suceava nu s-a mai confirmat nici un caz nou de COVID-19, pentru a patra zi consecutiv, dupa ce au fost facute 467 de teste. Sint 9 cazuri active, iar incidența cumulata a scazut de la 0,02 la 0,01 la mia de locuitori. 105 localitați sucevene nu au nici un caz activ de coronavirus, iar 9 au…

- In luna iulie, a doua saptamana este dedicata de Film Now pasionaților de producții thriller. Luni, 5 iulie, de la ora 21:30, Film Now prezinta Nightcrawler/ Pradator de noapte. Lou Bloom, un tanar in cautarea unui loc de munca, este atras de lumea reportajelor de la locul incidentelor dramatice, iar…

- Sambata, 3 iulie, de la ora 21:40, in premiera pe Film Now, se scrie un nou capitol amuzant al apocalipsei zombi! Zombieland: Runda dubla / Zombieland: Double Tap (2019) ii aduce in rolurile principale pe Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone și Abigail Breslin! De aceasta data, la 10 ani dupa…